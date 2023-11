Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Parkett-Schleifmaschine aus einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses gestohlen

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 15 Uhr, haben unbekannte Täter eine Parkett-Schleifmaschine des Typs Lägler Hummel Bandschleifmaschine aus dem Hausflur im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses Max-Porzig-Straße 55 gestohlen. In einer der Wohnungen in den oberen Stockwerken des Mehrfamilienhauses war ein Handwerker an diesem Tag mit Parkettlege- und Schleifarbeiten beschäftigt. Nach Beendigung der Arbeiten stellte der Handwerker die Maschine kurzfristig im Flur des Erdgeschosses des Hauses neben dem vorhandenen Aufzug ab und begab sich wieder in die Wohnung im Obergeschoss, um die restlichen Arbeitsgeräte zu holen. Als der Mann mit dem Aufzug wieder in das Erdgeschoss kam, war die Parkett-Schleifmaschine nicht mehr da. Bei dieser handelt es sich um eine grün lackierte Bandschleifmaschine der Marke Lägler Hummel mit zwei grünfarbenen Führungshebeln, einem weißen Auffangsack und einem gelben Stromkabel im Wert von rund 4000 Euro. Die Polizei Singen, Tel.: 07731 888-0, hat wegen des Diebstahls entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

