Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall im Gegenverkehr mit drei Schwerverletzten

Schotten (ots)

Auf der Bundestraße 455 zwischen Schotten-Rainrod und Nidda-Eichelsdorf kam es am Freitagnachmittag, gegen 17:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden. Nach den ersten Ermittlungen befuhr eine 53-jährige Pkw-Fahrerin aus Schotten die Bundesstraße 455 von Schotten-Rainrod kommend in Richtung Nidda-Eichelsdorf und ein 56-jähriger Kleintransporter-Fahrer mit einer 23-jährigen Mitfahrerin befuhren die Bundesstraße entgegengesetzt von Nidda-Eichelsdorf in Richtung Schotten-Rainrod. Auf der Geraden zwischen den beiden Ortschaften kam die 53-jährige Pkw-Fahrerin aus bisher ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und stieß mit dem Kleintransporter frontal zusammen. Bei dem Frontalzusammenstoß wurde die 53-jährige Pkw-Fahrerin zunächst eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Sie musste durch die Feuerwehr aus ihrem Pkw befreit werden und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ebenso wurden die Insassen des Kleintransporters schwer verletzt und mussten ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 25.000 Euro beziffert. Die Unfallstelle musste während der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen für zwei Stunden voll gesperrt werden. Beide beschädigten Fahrzeuge wurden durch Abschleppdienste von der Unfallstelle entfernt.

Gefertigt: Peppler, O., PHK, PSt. Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell