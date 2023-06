Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfall

Petersberg. Ein 61-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer aus Petersberg wurde bei einem Unfall am Donnerstag (29.06.) leicht verletzt. Eine 41-jährige Kleinbus-Fahrerin befuhr gegen 16.15 Uhr in Petersberg die Bergstraße und wollte in die Straße "Im Heiligengarten" einbiegen. Hierzu musste sie an der dortigen roten Lichtenzeichenanlage warten. Der Krad-Fahrer, welcher die Bergstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr, musste ebenfalls an der roten Ampel warten. Nachdem die Ampel auf Grün schaltete, fuhren beide an. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß. Mit leichten Verletzungen wurde der 61-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.200 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (27.06.), in der Zeit von 8 Uhr bis 9 Uhr, parkte eine 52-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld ihr Fahrzeug, einen schwarzen Audi Q7, auf dem Parkplatz einer Gärtnerei in der Dreherstraße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie fest, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Beifahrerseite beim Rangieren beschädigt hatte. Anschließend verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 6.000 Euro zu kümmern. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fußgänger verletzt

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (28.06.), um 17.35 Uhr, parkte eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Schenklengsfeld ihr Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand in der Dudenstraße auf Höhe eines Dönerimbisses. Ein 63-jähriger Fußgänger aus Burgkunstadt (LK Lichtenfels) überquerte die Dudenstraße von links nach rechts hinter dem geparkten Fahrzeug. Als die Pkw-Fahrerin rückwärts ausparkte, gab es einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger. Der Fußgänger wurde leicht verletzt. Es entstand kein Sachschaden am Pkw.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Bebr. Am Donnerstag (29.06.), in der Zeit von 10 Uhr bis 11.40 Uhr, parkte eine Pkw-Fahrerin aus Ronshausen ihren schwarzen VW-Passat ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Nürnberger Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein-oder Ausparken die linke Fahrzeugseite des Passats und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand circa 4.000 Euro Sachschaden. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell