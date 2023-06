Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrzeuge beschädigt - Scheibe beschädigt - Pedelec und E-Bike gestohlen

Fulda (ots)

Fahrzeuge beschädigt

Schlitz. In der Lindenstraße im Ortsteil Hutzdorf beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (29.06.) zwei weiße Ford Transit durch Farbschmierereien. Beide Fahrzeuge standen in einer Parkbucht gegenüber der Hausnummer 13. Es entstand rund 5.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Scheibe beschädigt

Schlitz. In der Nacht zu Donnerstag (29.06.) warfen Unbekannte in der Bahnhofstraße eine Scheibe einer Drogerie ein. Es entstand rund 4.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec und E-Bike gestohlen

Freiensteinau. Von einem Campingplatz in Nieder-Moos stahlen Unbekannte zwischen Dienstag (27.06.) und Donnerstag (29.06.) ein hellblaues Pedelec sowie ein E-Bike des Herstellers Rockrider im Gesamtwert von rund 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell