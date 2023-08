Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Rheinau: Einbruch in Firma

Mannheim (ots)

In der Zeit von Sonntag, 16 Uhr, bis Montagmorgen, 07:30 Uhr, gelang es einem oder mehreren unbekannten Tätern, in ein Büro einer Firma in der Harpener Straße einzubrechen. Im Bürogebäude entwendete die unbekannte Täterschaft verschiedene Werkzeuge. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Die Spezialisten und Spezialistinnen der Kriminaltechnik werten derzeit die Spuren vom Tatort aus. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell