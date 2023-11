Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis) Wildunfall mit Folgen (15.11.2023)

Königsfeld (ots)

Ein Leichtverletzter und Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 14.30 Uhr. Ein 54-Jähriger fuhr mit einem Audi A 4 von Königsfeld in Richtung Burgberg, als plötzlich ein Reh die Straße querte. Beim Ausweichen verlor der Autofahrer die Kontrolle über sein Auto, kam von der Straße ab und schleuderte gegen mehrere Bäume. Dabei zog er sich Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Den total beschädigten Audi barg ein Abschleppdienst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell