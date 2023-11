Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Streitigkeiten in Speiserestaurant (15.11.2023)

Schönwald (ots)

Am Mittwochabend ist es in einem Hotelrestaurant zu einer Auseinandersetzung zwischen Gästen und der Belegschaft bekommen. Eine Familie beschwerte sich über eine Bestellung, ließ ihren Unmut an einer Bedienung aus und weigerte sich, die Zeche zu zahlen. Darauf kam es zu einem, zunächst verbalen, Streit mit der Servicekraft und anschließend auch mit dem Geschäftsführer des Lokals. Da sich der Streit nicht beruhigen ließ, rief der Geschäftsführer die Polizei und forderte die unliebsamen Gäste auf, das Lokal zu verlassen. Vom streitbaren Ehemann der Familie erhielt er daraufhin eine Ohrfeige, bei der seine Brille zu Bruch ging und von der er eine leichte Verletzung davontrug. Noch vor Eintreffen der Polizei machte sich die Familie, unter Zurücklassung einer Zeche von über 100 Euro, mit einem schwarzen Mercedes-Cabriolet mit Schweizer-Kennzeichen aus dem Staub. Zeugen des Vorfalls bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 07724 94950-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell