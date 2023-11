Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Rietheim) Autofahrerin fährt Abhang hinunter (15.11.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine junge Frau am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr auf der Einmündung der Kreisstraßen 5714 / 5734. Eine 20-Jährige fuhr mit einem Skoda Fabia auf der K 5714 aus Richtung Villingen. An der Einmündung zur K 5734 hielt sie nicht an, sondern fuhr geradeaus darüber hinweg und anschließend einen Abhang hinunter. Ihr Skoda kam dann an einem Baum zum Stehen. Die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Ein Abschleppdienst musste den Skoda bergen.

