POL-HRO: Mehrere Tatverdächtige auf frischer Tat gestellt

Rostock (ots)

Gleiche mehrere Tatverdächtige konnte die Rostocker Polizei auf frischer Tat stellen.

Zunächst konnte in den Abendstunden des gestrigen Donnerstags ein 37-jähriger Mann, der keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, nach mehreren Straftaten in Warnemünde gestellt werden. Dieser hatte mehrere Verkaufsgegenstände eines Schmuckgeschäfts sowie einer Drogerie entwendet. Im Anschluss daran griff der deutsch-algerische Mann eine Kundin sowie eine Mitarbeiterin in einem Warnemünder Discounter an und flüchtete mit einem gestohlenen Fahrrad. Nachdem der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Mann in einer weiteren Drogerie-Filiale vermeintliches Diebesgut gewaltsam verteidigte und eine dortige Angestellte attackierte, konnten Beamte der Rostocker Polizei den Mann stellen und weiteren polizeilichen Maßnahmen unterziehen.

Aufmerksamen Zeugen ist es zudem zu verdanken, dass in den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags erneut Mopeddiebe auf frischer Tat gestellt werden konnten. Ein Anwohner informierte gegen 01:30 Uhr die Polizei, nachdem er zwei vermeintliche Mopeddiebe an einem im Gerberbruch abgestellten Kleinkraftrad beobachtete. Als die alarmierten Beamten zum Einsatzort fuhren, konnten sie einen 11-jährigen serbischen Tatverdächtigen von dem Hinweis gebenden Rostocker übernehmen. Sein 15-jähriger deutscher Komplize konnte im Rostocker Nordosten festgestellt werden. Bei den Durchsuchungen der beiden bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Tatverdächtigen wurden zudem Farbsprühdosen aufgefunden und sichergestellt.

Die Ermittlungen in beiden Fällen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.

