POL-Pforzheim: (CW) Calw - Verletzter nach Unfall

Verletzt worden ist ein Autofahrer am Freitagmittag auf der Bundesstraße 463 bei Bad Liebenzell nach einer Kollision mit einem Lastkraftwagen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der 51-jährige Fahrer eines VW gegen 11:50 Uhr die Bundesstraße 463 von Bad Liebenzell in Fahrtrichtung Ernstmühl. In einer Rechtskurve geriet der Fahrzeuglenker auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem Sattelzug eines entgegenkommenden 30-Jährigen. Durch das Unfallgeschehen wurde der VW-Fahrer verletzt und wurde für weitere Behandlungen in ein Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem 51-Jährigen fest. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Alkoholwert von etwa 1,6 Promille. Im Krankenhaus musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 18.000 Euro beziffert. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße kurzzeitig voll gesperrt werden. Neben Polizei waren auch Feuerwehr und Rettungswagen im Einsatz.

