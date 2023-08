Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Calmbach: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Bad Wildbad (ots)

Der 55-jährige Lenker eines Motorrads der Marke KTM befuhr am Sonntagvormittag gegen 08:45 Uhr die Bundesstraße 294 von Calmbach kommend in Richtung Höfen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er in einer langgezogenen Rechtskurve ohne Fremdbeteiligung die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Nach dem Sturz rutschte er auf die Gegenfahrbahn wo er mit einem entgegenkommenden Pkw Toyota kollidierte. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Der 26-jährige Lenker des Toyota erlitt einen Schock. Der Schaden an den beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen beläuft sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen auf ungefähr 4500 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen musste die B 294 bis 13:30 Uhr komplett gesperrt werden. Beamte der Verkehrsgruppe Bundesautobahn aus Pforzheim übernahmen die Unfallaufnahme und die folgenden Ermittlungen.

