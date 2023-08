Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Unfall zwischen Radfahrer und Kind

Maulbronn (ots)

Nach einem Zusammenstoß verletzt worden sind am Donnerstag ein Radfahrer und ein Kind in Maulbronn.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 39-jähriger Radfahrer gegen 12:40 Uhr die Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Maulbronn, als ein 9-jähriges Mädchen offenbar hinter einem am Straßenrand geparkten Fahrzeug auf die Fahrbahn trat. In der Folge kollidierten beide Personen und kamen zu Fall. Beide Personen zogen sich Verletzungen zu und wurden für weitere Behandlungen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

