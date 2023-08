Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Rollerfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Remchingen (ots)

Am Mittwochnachmittag ist ein Rollerfahrer in Wilferdingen von einem Auto erfasst und verletzt worden.

Nach bisherigem Sachstand parkte eine 41-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Toyota auf einem Parkplatz am rechten Fahrbahnrand entlang der Hauptstraße. Beim Ausparken, gegen 16:20 Uhr, übersah die Frau offenbar, den auf der Hauptstraße fahrenden Roller und erfasst diesen. Aufgrund der Kollision wurde der 58-jährige Rollerfahrer letztlich über die Motorhaube geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Fahrer wurde hierbei verletzt, vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Es bestand hierbei aber keine Lebensgefahr. Am Roller entstand Sachschaden von geschätzten 500 Euro, am Toyota von geschätzten 750 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn im Anschluss an den Unfall gereinigt werden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell