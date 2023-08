Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Heimsheim - Lebensgefährlich verletzt nach Unfall auf der Autobahn 8

Pforzheim (ots)

Heimsheim- Zu einem Verkehrsunfall mit einem lebensgefährlich und einem leicht Verletzten kam es auf der Bundesautobahn 8 kurz vor der Anschlussstelle Heimsheim in Richtung Stuttgart

Am Donnerstagabend kurz vor 17:00 Uhr fuhr ein Peugeot auf dem linken Fahrstreifen und kam aufgrund Aquaplaning ins Schleudern. Das Fahrzeug schleuderte nach rechts von der Fahrbahn und überschlug sich im Grünstreifen mehrmals. Zu einer Kollision mit anderen Fahrzeugen ist es nicht gekommen. Der 37jährige Fahrzeuglenker wurde durch den Unfall lebensgefährlich verletzt, sein 33jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Am Peugeot entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro und musste abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen für ca. 2 Stunden gesperrt werden.

