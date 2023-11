Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Pedelec-Fahrer bei Sturz schwer verletzt

Konstanz (ots)

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich ein 73-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Sturz am Mittwochabend im Bereich des Bahnüberganges in der Petershauser Straße nahe der Abzweigung der Von-Emmich-Straße. Der Mann fuhr gegen 17.10 Uhr zusammen mit seiner Ehefrau auf der Petershauser Straße in Richtungs des Bahnüberganges. Kurz vor dem Bahnübergang blieb er mit seinem Fahrradlenker an einem Poller hängen und stürzte auf die rechte Körperseite. Bei dem Sturz zog sich der 73-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen eine Schluterluxation zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Die beim Unfall anwesende Ehefrau kümmerte sich später um das Fahrrad ihres Mannes.

