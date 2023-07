POL-HH: 230706-3. "Mobil. Aber sicher!" - Bilanz der Kontrollmaßnahmen im Juni und Ausblick auf die Schwerpunkte im Juli

Hamburg (ots) - Tatzeit: 05.07.2023, 09:00 Uhr Tatort: Hamburg-Duvenstedt, Pirolkamp Gestern Morgen haben zwei bislang unbekannte Täter einen 86-Jährigen in seinem Haus in Duvenstedt überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zunächst klingelte einer der Täter an der Tür des Geschädigten und verwickelte ihn in ein Gespräch. Hierbei ...

mehr