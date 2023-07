Polizei Hamburg

POL-HH: 230706-2. Erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung: Aufklärung eines Wohnungseinbruchdiebstahls in Hamburg-Volksdorf

Hamburg (ots)

Tatzeitraum: 08:08.2022, 13:45 Uhr bis 14:15 Uhr Tatort: Hamburg-Volksdorf, Wietreie

Beamte der Fachdienststelle für Wohnungseinbruchdiebstähle (LKA 19/"Castle") haben nach intensiven Ermittlungen einen Wohnungseinbruchdiebstahl aus August 2022 aufgeklärt. Die Öffentlichkeitsfahndung PM 230419-2. ist somit erledigt.

Aufgrund eines Bürgerhinweises nach der Veröffentlichung der Fahndungsbilder kamen die Ermittler den beiden Tatverdächtigen auf die Spur.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand handelt es sich bei den mutmaßlichen Einbrechern um einen 24-jährigen Belarussen und einen 33-jährigen Deutschen.

Gestern Morgen vollstreckte die Polizei Haftbefehle und vier Durchsuchungsbeschlüsse, die die Staatsanwaltschaft Hamburg beim Amtsgericht gegen die Tatverdächtigen erwirkt hatte. Hierbei waren auch Beamte der Spezialeinheiten (LKA 24) eingesetzt. Neben den Aufenthaltsanschriften der beiden Männer in Bahrenfeld und Hohenfelde durchsuchten die Ermittler auch die elterliche Wohnung des 24-Jährigen in Lurup und die Wohnung der Freundin des 33-Jährigen in Pinneberg (Schleswig-Holstein). Im Zuge des Einsatzes fanden die Kriminalbeamten umfangreiche Beweismittel und stellten sie sicher. Außerdem beschlagnahmten sie in der Wohnung des älteren Tatverdächtigen auch Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen und rund 3.000 Euro mutmaßliches Dealgeld. Gegen ihn wurde daraufhin ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Drogenhandels eingeleitet.

Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der sichergestellten Beweismittel, dauern an. Zudem wird geprüft, ob die Tatverdächtigen auch für weitere Einbruchdiebstähle verantwortlich sein könnten.

