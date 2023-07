Polizei Hamburg

POL-HH: 230704-1. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 03.07.2023, 17:20 Uhr; Unfallort: Hamburg-Billstedt, Bundesstraße (B) 5, Anschlussstelle (AS) Billstedt

Am späten Montagnachmittag kam es auf der B5 im Bereich der AS Billstedt zu einem Verkehrsunfall. Der mutmaßliche Verursacher flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Die 45-jährige Fahrerin eines an der Ampel wartenden Pkw sah im Rückspiegel, wie sich ein Kleinbus, ebenfalls in Richtung Bergedorf, näherte. Kurz vor der AS Billstedt geriet der Kleinbus aus noch ungeklärter Ursache links gegen die Schutzplanke der B5 und danach gegen den wartenden Opel der 45-Jährigen.

Nach der Kollision fuhr der Kleinbus weiter in Richtung Bergedorf, blieb dann aber nach einigen Metern im rechten Fahrstreifen liegen. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Fahrer zu Fuß in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen, dem Polizeihubschrauber und einem Diensthund führte nicht zur Festnahme des Geflüchteten.

Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 25-30 Jahre - "südländisches" Erscheinungsbild - schwarze Haare - kurze graue Jeans - schwarzer Pullover

Im Zuge der ersten Ermittlungen am Unfallort stellten die Polizisten fest, dass der Ford-Kleinbus in Polen als gestohlen gemeldet wurde. Die Beamten stellten den Wagen daraufhin sicher.

Die Ermittlungen der Verkehrsdirektion Süd (VD 42) dauern an.

Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Fahrer geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286 - 56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.

Hos.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell