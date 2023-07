Polizei Hamburg

POL-HH: 230703-1. Polizei sucht Zeugen zu homophobem Angriff in Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots)

Tatzeit: 30.06.2023, 21:10 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Pauli, Otzenstraße/Am Brunnenhof

Am Freitagabend ist ein 20-Jähriger in St. Pauli unter anderem homophob von einem Unbekannten beleidigt worden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Den bisherigen Erkenntnissen der für Hasskriminalität zuständigen Abteilung des Staatsschutzes (LKA 73) zufolge hatten der 20-Jährige und seine Begleiterinnen (20 und 31) an der Ecke Otzenstraße/Am Brunnenhof ein Paar passiert. Aus noch ungeklärter Ursache verfolgte der männliche Part des Pärchens das Trio, zog dem Heranwachsenden von hinten an der Schulter und versuchte, ihn zu schlagen. Dem jungen Mann gelang es noch rechtzeitig, sich loszureißen und dem Schlag auszuweichen. Bevor der Tatverdächtige in eine angrenzende Grünanlage flüchtete, beleidigte er den Geschädigten homophob.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- männlich - circa 25 Jahre alt - circa 180cm groß - dunkle kurze Haare - kurzer Bart - bekleidet mit einer hellen Jeans und einer Trainingsjacke - trug ein Basecap

Der 20-Jährige erlitt bei dem Angriff eine oberflächliche Verletzung an einer Schulter, eine ärztliche Behandlung war nicht vonnöten.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Polizei führten nicht zur Identifizierung eines Tatverdächtigen.

Das LKA 73 hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell