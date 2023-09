THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

THW HH MV SH: Technisches Hilfswerk (THW) OV Stralsund präsentiert beeindruckende Einsatzfähigkeiten auf der neu gestalteten Hafeninsel

Stralsund (ots)

Das Technische Hilfswerk (THW), Ortsverband Stralsund lädt die Öffentlichkeit herzlich dazu ein, die beeindruckenden Einsatzfähigkeiten und Technologien des THW auf einer exklusiven Präsentation auf der neu gestalteten Hafeninsel von Stralsund zu erleben.

Die Veranstaltung findet am 30.09.2023 (Samstag) von 10 bis 16 Uhr statt und bietet Besuchern die Gelegenheit, hautnah zu erfahren, wie das THW in Not- und Katastrophensituationen agiert. Der Ortsverband Stralsund präsentiert stolz eine breite Palette von Einsatzfahrzeugen, Spezialausrüstungen und Technologien, die im Ernstfall entscheidend für die Rettung von Leben und die Bewältigung von Herausforderungen sind.

Höhepunkte der Veranstaltung:

1. Live-Demonstrationen: Das THW OV Stralsund wird eindrucksvolle Live-Demonstrationen durchführen, die die Vielseitigkeit seiner Einsatzmöglichkeiten verdeutlichen. Von der Ölschadenbekämpfung bis zur technischen Ortung wird ein breites Spektrum an Szenarien vorgestellt.

2. Fahrzeugausstellung: Besucher haben die Möglichkeit, eine Vielzahl von THW-Fahrzeugen hautnah zu erleben, darunter spezialisierte Einsatzfahrzeuge und Transportmittel, die für verschiedene Situationen optimiert sind.

3. Interaktive Stationen: An verschiedenen interaktiven Stationen können Besucher selbst Hand anlegen und mehr über die Technologien und Ausrüstungen des THW erfahren. Experten stehen zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und Hintergrundinformationen zu liefern.

4. Informationen und Beratung: Das THW OV Stralsund wird einen Informationsstand einrichten, an dem Besucher mehr über die ehrenamtliche Arbeit des THW erfahren können. Interessierte haben die Möglichkeit, sich über eine Mitgliedschaft im THW zu informieren.

Wir laden alle Interessierten herzlich ein, an dieser informativen und faszinierenden Veranstaltung teilzunehmen. Die Präsentation des THW OV Stralsund auf der Hafeninsel verspricht einen spannenden Einblick in die Welt des Katastrophenschutzes und der technischen Hilfeleistung. Auch für die kleinen Gäste werden verschiedene Attraktionen zum Erkunden bereitstehen.

Veranstaltungsdetails:

Datum: 30.09.2023 Uhrzeit: 10 - 16 Uhr Ort: Hafeninsel, Stralsund

Für Presseanfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Thomas Mülling, Ortsbeauftragter für Stralsund 03831 306060

Über das THW OV Stralsund:

Das Technische Hilfswerk (THW) ist eine ehrenamtliche Bundesanstalt, die sich der humanitären Hilfe, dem Katastrophenschutz und der technischen Hilfeleistung verschrieben hat. Der Ortsverband Stralsund engagiert sich aktiv im Schutz der Bevölkerung und steht im Ernstfall rund um die Uhr bereit.

Original-Content von: THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell