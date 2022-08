THW HH MV SH: Starte dein freiwilliges Jahr: THW BUFDI / Mit Technik arbeiten, in der Verwaltung die eigenen Stärken ausprobieren und sich spannenden Aufgaben widmen? Dann komme zum THW und beginne jetzt dein BFD

THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

Mit Technik arbeiten, in der Verwaltung die eigenen Stärken ausprobieren und sich spannenden Aufgaben widmen? Dann komme zum THW und beginne jetzt dein BFD

Du weißt noch nicht genau, wie es für dich nach der Schule weiter geht? Hast deinen Wunsch-Studiumsplatz nicht bekommen oder möchtest noch einmal etwas ganz anderes ausprobieren? Dann komme zum THW und starte jetzt deinen Bundesfreiwilligendienst. Bei uns können Menschen jeden Alters als Bundesfreiwilligendienstleistende - oder kurz Bufdis - viele Aufgaben im THW übernehmen und spannende Erfahrungen machen. Zum Beispiel:

- Technik zum Anfassen: Fahrzeuge und Ausstattung müssen regelmäßig geprüft und gewartet werden.

- In unseren ehrenamtlichen Ortsverbänden gibt es immer was zu tun. Zum Beispiel bei Übungen, Veranstaltungen oder Terminen: hier erleben Bufdis die Arbeit der Ehrenamtlichen und können helfen, alles zu organisieren und in Schuss zu halten

- Jugendarbeit ist eine wichtige Stütze des THW. Egal ob junge Erwachsene oder Menschen mit viel Lebenserfahrung: Bufdis können Jugendlichen einiges beibringen.

- In Regionalstellen und den zentralen Verwaltungen des THW unterstützen Bufdis die Kolleginnen und Kollegen im hauptamtlichen Bereich

Du hast Interesse? Dann bewirb dich jetzt auf www.thw-bufdi.de

