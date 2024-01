Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen/Röhrenfurth - Mehrere Autos aufgebrochen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.01.2024:

Melsungen/Röhrenfurth

Mehrere Autos aufgebrochen

Tatzeit: Samstag, 20.01.2024, 00:00 Uhr bis Samstag, 20.01.2024, 14:30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Röhrenfurth in der Straße Hinter den Höfen, der Lindenstraße sowie der Bachstraße zu Autoaufbrüchen durch unbekannte Täter in jeweils ein Auto beziehungsweise ein Wohnmobil. Auch in der Kernstadt Melsungen im Eisenbergweg schlugen unbekannte Täter zu und brachen in ein Auto ein.

In mindestens einem Fall wurde die Seitenscheibe des Autos eingeschlagen, bei weiteren Autos steht die Tatbegehung derzeit nicht fest. Möglicherweise wurden auch unverschlossene Autos durch die unbekannten Täter angegangen.

Insgesamt wurden elektronische Geräte, Bargeld und persönliche Dokumente entwendet. Der geschätzte Stehlschaden beläuft sich auf knapp 600,- EUR. Der Sachschaden wird mit 500,- EUR angegeben.

Die Polizei Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05661 7089-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

