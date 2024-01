Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt - Einbruch in Büroräume

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.01.2024:

Schwalmstadt

Einbruch in Büroräume

Tatzeit: Mittwoch, 24.01.2024, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 25.01.2024, 07:36 Uhr

Unbekannte Täter haben sich vermutlich im Bereich der Nachtstunden gewaltsam Zutritt in Büroräumlichkeiten in der Bahnhofstraße in Schwalmstadt-Treysa verschafft.

Die unbekannten Täter schlugen im angegebenen Tatzeitraum ein Loch in eine der großen Schaufensterscheiben der Versicherungsagentur und gelangten so in den Innenbereich. In der Folge entwendeten die unbekannten Täter einen Laptop der Firma ACER (Typ Aspire 5, silber) und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Der Stehlschaden wird mit 1500,- EUR angegeben. Der Sachschaden beläuft sich auf 700,- EUR.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Homberg geführt.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK - Pressesprecher PD Schwalm-Eder -

