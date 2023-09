POL-ANK: Schwerer Verkehrsunfall in Anklam

Neu Boltenhagen (ots) - In der Zeit von Donnerstagmittag bis zum heutigen Freitag in den frühen Morgenstunden (24.08.2023 bis 25.08.2023) sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Neu Boltenhagen eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus und durchsuchten mehrere Räume. Des weiteren entwendeten sie aus einem Tresor, die darin befindlichen Schusswaffen (drei) nebst ...

