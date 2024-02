Polizei Bonn

POL-BN: Supermarkteinbruch in Königswinter-Ittenbach - Täter entwendeten Zigaretten und Tabakwaren - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am 21.02.2024, gegen 01:15 Uhr, brachen Unbekannte in das Gebäude eines Supermarktes auf der Aegidienberger Straße in Königswinter-Ittenbach ein. Nach der Spurenlage hatten sie sich durch das gewaltsame Aufhebeln einer Türen Zugang in das Objekt verschafft. Nach den bisherigen Feststellungen entwendeten sie aus dem Verkaufsraum Zigaretten und Tabakwaren in noch nicht abschließend festgestelltem Umfang. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter in einem Pkw vom Ort des Geschehens.

Ein Zeuge beobachtete in diesem Zusammenhang

mehrere dunkel gekleidete und maskierte Tatverdächtige, die in einen silberfarbenen Pkw-Kombi stiegen und in Richtung BAB 3 davonfuhren.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

