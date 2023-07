Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Körperverletzung

Rheinbreitbach (ots)

Am Montagmorgen kam es zu Streitigkeiten zwischen zwei Verkehrsteilnehmern, die in einer Körperverletzung endete. Die Anzeigerin , eine 32-jährige Frau aus Rheinbreitbach, gab an, dass sie mit ihrem Fahrrad den Maarweg befahren habe. In Höhe einer Imbissbude habe ein Pkw auf dem Radweg gestanden, den sie umfahren wollte. In diesem Moment sei der Pkw-Fahrer angefahren, sie habe sich erschrocken und mit der Hand auf das Fahrzeug geschlagen. Hierüber war der 52-jährige Fahrer so erbost, dass er der Radfahrerin bis nach Hause folgte und dann vor der Haustür ihr gegenüber handgreiflich wurde. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen dem Verdacht der Körperverletzung eingeleitet.

