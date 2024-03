POL-UN: Unna - Zigarettenautomat aufgesprengt

Schwerte (ots) - Die Polizei sucht nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Schwerte Zeugen. Unbekannte Täter sind am Mittwoch (20.03.2024) zwischen 09.15 Uhr und 12.30 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus am Klusenweg eingedrungen. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Bargeld. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 921 0 oder per Mail an ...

