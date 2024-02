Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rucksack aus Pkw entwendet

Bobenheim-Roxheim (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen am Freitag zwischen 10:30 und 11:30 Uhr die Beifahrerscheibe an einem am Rheinufer geparkten Pkw VW Golf ein und entwendeten einen Rucksack mit persönlichen Dokumenten. Hinweise nimmt die Polizei in Frankenthal unter der Telefonnummer 06233-3031 entgegen.

