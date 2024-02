Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen-Oggersheim) - Wohnungsbrand in Hochhaus

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am 17.02.24 gegen 00:00h in der Bertolt-Brecht-Straße zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Durch die Feuerwehr Ludwigshafen wurde das Haus geräumt und das Feuer gelöscht, bevor es auf andere Wohnungen übergreifen konnte. Drei Bewohner wurden zur Beobachtung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die betroffene Wohnung brannte vollständig aus. Der Sachschaden wird auf 200.000 - 300.000 EUR geschätzt. Die betroffene und fünf weitere Wohnungen sind aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner der unversehrten Wohnungen konnten noch in der Nacht in diese zurückkehren. Während der Löscharbeiten musste die Bertolt-Brecht-Straße für ca. vier Stunden gesperrt werden.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

