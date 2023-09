POL-NI: Unfall zwischen Bus und PKW

Nienburg (ots) - (KEM) Am Mittwochabend, den 27.09.2023, zwischen ca. 19.10 und 20.55 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter die Beifahrerscheibe eines an der OBS in der Cretschmarstraße geparkten Mercedes eingeschlagen und eine hinter dem Fahrersitz liegende Handtasche gestohlen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen an der OBS beobachtet? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/97780 entgegen. Die ...

