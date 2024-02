Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen-West) - Räuberischer Diebstahl in Supermarkt - Mitarbeiterin verletzt

Ludwigshafen-West (ots)

Am Freitag, den 16.02.2024, gegen 09:40 Uhr kam es in einer Penny-Filiale in der Frankenthaler Straße zu einem räuberischen Diebstahl. Hierbei wurde eine Mitarbeiterin der Filiale leicht verletzt. Diese hatte den unbekannten Täter zuvor aufgrund des Verdachtes eines Diebstahls angesprochen. Der Beschuldigte soll der Mitarbeiterin unter anderem mehrfach ins Gesicht geschlagen haben und sei dann samt Diebesgut in Richtung Valentin-Bauer-Straße geflüchtet. Der Täter konnte im Nahbereich nicht mehr festgestellt werden. Eine Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Der Täter soll 17 bis 19 Jahre alt, 175cm bis 180cm groß und schlank gewesen sein. Er habe eine dunkle Jacke und einen roten Rucksack getragen haben.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Tel. 0621/963-2222 oder per Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell