Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Stellenausschreibung - Keine Uniform, aber auch Polizei - Wir suchen Unterstützung

Ludwigshafen (ots)

In der Vorder- und Südpfalz sorgen wir, die Beschäftigten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, rund um die Uhr für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Dafür brauchen wir aber nicht nur gut ausgebildete Polizeibeamtinnen und -beamte. Damit der "Laden" läuft, benötigen wir auch tatkräftige Unterstützung von Fachkräften, zum Beispiel in den Bereichen Verwaltung, IT oder Haustechnik. Sie sind im Bereich Haustechnik tätig und wollen, auch ohne Polizistin oder Polizist zu sein, in unserem Team arbeiten? Dann aufgepasst: In der Abteilung Polizeiverwaltung, Referat Liegenschaften, sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei Stellen als Haustechnikerin oder Haustechniker unbefristet in Vollzeit zu besetzen. Neben allgemeinen handwerklichen Arbeiten und verantwortungsvollen Tätigkeiten im Bereich Gebäudesicherheit, gehören mitunter verschiedene Fahrdienste zum Aufgabenfeld einer Haustechnikerin oder eines Haustechnikers. Das Absolvieren eines umfangreichen Fahr- und Sicherheitstrainings wird in diesem Zuge seitens der Polizei Rheinland-Pfalz angeboten. Weiterhin bieten wir einen krisenfesten Arbeitsplatz mit vielfältigen Tätigkeitsbereichen, flexible Arbeitszeitmodelle und eine attraktive Altersvorsorge. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Die Voraussetzungen und Anforderungen an Ihr Profil, sowie weitere Informationen zur Bewerbung, finden Sie hier: https://s.rlp.de/PV53EA

Die Bewerbungsfrist endet am 06.03.2024.

Für weitergehende Informationen und Fragen zum Verfahren stehen Ihnen Herr Herfurth (Tel.: 0621 963-1634) und Herr Dapper Tel.: 0621 963-1651) gerne zur Verfügung.

Kommen Sie in unser Team! Bewerben Sie sich jetzt und trage Sie jeden Tag einen Teil für eine sichere Vorder- und Südpfalz bei. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

