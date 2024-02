Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung durch Pfefferspray - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagabend (15.02.2024), gegen 20:10 Uhr, kam es an der Straßenbahnhaltestelle am Berliner Platz zu Streitigkeiten zwischen einem 38-Jährigen und einer Gruppe von vier bis sechs Personen. Im Zuge der Streitigkeiten sprühte ein junger Mann aus der Gruppe Pfefferspray in Richtung des 38-Jährigen. Dieser, sowie eine unbeteiligte 19-Jährige und ein 24-Jähriger wurden hierdurch leicht verletzt.

Die Personengruppe entfernte sich im Anschluss zu Fuß in Richtung Rheinufer. Der Mann, der das Pfefferspray einsetzte, wurde als circa 18-20 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Er sei dunkel bekleidet gewesen und habe einen Drei-Tage-Bart.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf die Personen geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

