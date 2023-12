Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen, Lkr. Tuttlingen) Mutwillige Beschädigungen am "Haller-Areal" - Polizei sucht Zeugen

Wehingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum vom späten Dienstagnachmittag, 16.00 Uhr, bis Mittwochmorgen, 07.30 Uhr, mit Farbschmierereien und sonstigen Beschädigungen über 1000 Euro Sachschaden an dem Gebäude mit öffentlichen Toiletten sowie Aufenthaltsräumen auf dem "Haller-Areal" an der Wörthstraße angerichtet. Die Täter beschmierten die frisch renovierte Außenfassade des Gebäudes und beschädigten vorhandene Fensterlaibungen, indem sie an diesen Löcher verursachten. Zudem richteten die Unbekannten auch verschieden Abplatzungen am Putz der Fassade an. Die Polizei Wehingen, Tel.: 07426 1240, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise zu den Tätern.

