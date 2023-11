LPI-NDH: Wildunfall

Dingelstädt (ots) - Am Freitag dem 24.11.2023 gegen 12:00 Uhr befuhr die Fahrerin eines PKW VW Polo die L 2043 von Beberstedt in Richtung Dingelstädt. Dabei kommt sie, auf winterglatter Fahrbahn nach links von dr Straße ab und kollidiert mit der Leitplanke. Dabei entsteht am PKW ein Schaden in Höhe von ca. 2000EUR. Die Leitplanke wird nicht beschädigt und die Fahrerin bleibt unverletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

