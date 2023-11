LPI-NDH: Verkehrsunfall

Arten (ots) - Zu einem Diebstahl aus Wohnung kam es am Freitag, den 24.11.2023, in Artern, in der Thomas-Müntzer-Str. Gegen 14:00 Uhr klingeln zwei unbekannte Personen ausländischen Typs an der Wohnungstür der späteren Geschädigten. Beide Personen, einmal weiblich und einmal männlich geben sich gegenüber der Wohnungsinhaberin als Heizungsableser aus und werden daraufhin durch die Bewohnerin in die Wohnung gelassen. ...

