LPI-NDH: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.

Zu einem Diebstahl aus Wohnung kam es am Freitag, den 24.11.2023, in Artern, in der Thomas-Müntzer-Str. Gegen 14:00 Uhr klingeln zwei unbekannte Personen ausländischen Typs an der Wohnungstür der späteren Geschädigten. Beide Personen, einmal weiblich und einmal männlich geben sich gegenüber der Wohnungsinhaberin als Heizungsableser aus und werden daraufhin durch die Bewohnerin in die Wohnung gelassen. Während die unbekannte Frau die Wohnungsinhaberin in ein Gespräch verwickelt, schaut sich die männliche Person unter einem Vorwand in der Wohnung um. Nachdem die beiden unbekannten Personen die Wohnung der Frau verlassen haben, stellt die Wohnungsinhaberin den Verlust von ca. 5400 Euro Bargeld fest.

Die Polizei warnt auf diesem Weg eindringlich davor, fremde Personen ohne Legitimation in die Wohnung zu lassen. Sollte es jedoch trotzdem Notwendig sein, lassen sie fremde Personen nie unbeaufsichtigt in ihrer Wohnung agieren.

