Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Die Diebe in die Wohnung gelassen.

Sondershausen (ots)

Zu einem Diebstahl aus einer Wohnung in Sondershausen, Vor dem Jechator, kam es am Freitag, den 24.11.2023. Gegen ca. 13:00 Uhr klingeln an der Wohnungstür des späteren Geschädigten zwei Personen, welche sich beim Wohnungsinhaber als Spendensammler für behinderte Menschen vorstellen. Durch den Wohnungsinhaber werden die beiden Personen, einmal männlich und einmal weiblich in die Wohnung gebeten. Die Personen führen eine Sammelliste mit Rollstuhlfahrer Symbol mit sich. Als sich beide Personen in der Wohnung befinden, gibt die männliche Person vor, nötig auf die Toilette zu müssen. In dieser Zeit begeben sich der Wohnungsinhaber und die weibliche Person in die Wohnstube, sodass die männliche Person ungestört im Rest der Wohnung agieren kann. Nachdem die männliche Person von seinem "Toilettengang" zurückkehrt, unterschreibt der Wohnungsinhaber die Spendenliste und einige Minuten später verlassen die beiden Spendensammler die Wohnung. Später stellt der Wohnungsinhaber bei einer Nachschau im Schlafzimmer fest, dass aus einer Schublade 250 Euro fehlen. Beide Personen werden durch den Wohnungsinhaber wie folgt beschrieben: Männliche Person - ca. 170 cm groß, ca. 25 Jahre alt, dunkelhäutig, spricht gebrochen deutsch Weibliche Person - ca. 170 cm groß, ca. 30 Jahre alt, hellhäutig, hat nicht gesprochen, nationalität unbekannt

Die Polizei warnt auf diesem Weg eindringlich davor, fremde Personen ohne Legitimation in die Wohnung zu lassen. Sollte es jedoch trotzdem Notwendig sein, lassen sie fremde Personen nie unbeaufsichtigt in ihrer Wohnung agieren.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell