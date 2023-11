Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Pfefferspray attackiert

Mühlhausen (ots)

Am Donnerstag klingelte eine unbekannte männliche Person bei einem Bewohner in der Forstbergstraße. Als der später Geschädigte die Tür öffnete, sprühte der Unbekannte unvermittelt mit Pfefferspray und verletzte so den 38-Jährigen. Der Täter war laut dem Geschädigten mit einer hellgrauen Jacke, einer schwarzen Wollmütze und Jogginghose bekleidet und führte ein Mountainbike mit sich. Der Verletzte musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0306826

