Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sturmtief sorgt für Einsatze im Kyffhäuserkreis

Sondershausen, Badra, Mönchpfiffel (ots)

In der Kreisstadt stellten Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser nahe der Possenallee am Donnerstagabend einen umgestürzten Baum fest. Dieser wurde ebenso wie jener, der in der "Badrischen Schweiz" die Landstraße 1040 versperrte durch Einsatzkräfte entfernt. Nahe Badra kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Ebenfalls in Sondershausen setzte der böige Wind einen parkenden Pkw in Bewegung. Da dieser in der Frankenhäuser Straße nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert war, steuerte das Auto führerlos in einen Straßengraben. Durch den Unfall entstand geringer Sachschaden.

Zwischen Möchpfiffel und Nikolausrieth kam aufgrund des Windes ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge kollidierte der Nissan mit einem Brückengeländer. An Fahrzeug und Geländer entstand ein Gesamtschaden von etwa 10000 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde abgeschleppt. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell