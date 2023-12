Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen, Lkr. Tuttlingen) Bei einem Werkzeughersteller eingebrochen und hochwertige Werkzeuge gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Wehingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannte Täter bei einem Hersteller für Werkzeuge von Bohr- und Drehmaschinen in der Steinstraße eingebrochen und haben daraus hochwertige Werkzeuge im Wert von mindestens 30.000 Euro entwendet. Nach dem Aufbrechen einer Glasfront an der Rückseite des Firmengebäudes gelangten die Täter in die Fabrikationsräume des Unternehmens. Dort öffneten die Einbrecher gewaltsam Türen, Schränke und Schubladen sowie verschiedene Kästen und entwendeten schließlich aufgefundenes Spezialwerkzeug für Bohr- und Drehmaschinen. Für den Abtransport der Werkzeuge müssen die Täter ein geeignetes Fahrzeug benutzt haben. Personen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich der Steinstraße nahe dem Friedhof verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder dort fremde Fahrzeuge oder Personen gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Wehingen, Tel.: 07426 1240, in Verbindung zu setzen.

