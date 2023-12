Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) In Doppelhaushälfte im Holzsteigweg eingebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Dienstagnachmittag, 15 Uhr, bis Mittwochnachmittag, 13 Uhr, sind unbekannte Täter über ein zuvor aufgehebeltes Kellerfenster in eine Doppelhaushälfte im Holzsteigweg eingebrochen. Nach dem Absuchen sämtlicher Räume verließen die Täter das Haus mit einer geringen Menge aufgefundenen Bargelds über ein an der Gebäuderückseite liegendes Fenster. Nachbarn hatten am Dienstag, gegen 17 Uhr, zwei fremde Personen in der Straße gesehen, die eventuell im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten. Die Polizei Donaueschingen, Tel.: 0771 83783-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

