Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, B 33) Unfall fordert zwei verletzte Personen und rund 50.000 Euro Sachschaden

VS-Villingen, B 33 (ots)

Eine schwer verletzte Fahrerin eines Opel Mokkas und ein leicht verletzter Audi-Fahrer hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Mittwochnachmittag auf der Ausschleifung der Bundesstraße 33 nahe der Villinger Gaskugel ereignet hat. Gegen 15.10 Uhr wollte die 72-jährige Fahrerin des Opels - von der Siedlung Kopsbühl kommend - die Ausschleifung der B 33 Villingen Süd geradeaus überqueren, um auf die B 33 in Richtung Villingen Mitte aufzufahren. Hierbei kam es zur heftigen Kollision mit einem Audi A6, dessen 56-jähriger Fahrer sich auf der bevorrechtigten Ausschleifung der B 33 der Kreuzung mit der Straße Kopsbühl genähert hatte. Bei dem Unfall zog sich die Opel-Fahrerin schwere Verletzungen zu. Der Mann im Audi wurde leicht verletzt. Eintreffende Rettungswagen brachten die verletzten Personen in das Schwarzwald-Baar Klinikum. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport der beiden mit rund 50.000 Euro erheblich beschädigten Autos, während die Straßenmeisterei Villingen das Abstreuen der ausgelaufenen Betriebsstoffe übernahm.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell