Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf der Oberndorfer Straße - Polizei sucht Zeugen (12.12.2023)

Schramberg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstagabend auf der Oberndorfer Straße ereignet hat. Gegen 17.30 Uhr fuhr eine 83-Jährige mit einem blauen Volvo S60 auf Höhe der Hausnummer 10 vom Fahrbahnrand auf die Straße ein. Ein von hinten kommender Autofahrer hielt deshalb an und gab der Seniorin ein Handzeichen, dass sie fahren könne. Gleichzeitig überholte ein unbekannter Autofahrer den wartenden Wagen und touchierte in der Folge den anfahrenden Volvo. Ohne anzuhalten und sich um eine Regulierung des verursachten Schadens in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt in die Straße "An der Steige" fort.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07422 2701-0, beim Polizeirevier Schramberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell