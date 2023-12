Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Mazda-Fahrer verursacht Unfall in der Neuhauser Straße und fährt davon - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

Am Mittwochmittag hat ein Fahrer eines schwarzen Mazda MX-5 einen Unfall in der Neuhauser Straße im Bereich der Sparkasse unterhalb des Ärztehauses verursacht und ist anschließend abgehauen. Kurz vor 12.30 Uhr fuhr der unbekannte Mazda-Fahrer vom Parkplatz der Sparkasse auf die Neuhauser Straße und bog in Richtung Stadtmitte ab. Hierbei achtete der Mazda-Fahrer nicht auf einen Audi A5, dessen 19-jähriger Fahrer auf der Neuhauser Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs war und sich von rechts dem Mazda näherte. Um einen Zusammenprall mit dem einbiegenden Mazda zu verhindern, leitete der Audi-Fahrer eine Gefahrenbremsung ein und wich nach rechts aus. Hierbei kam es zur Kollision mit einem geparkten Renault Clio und einer angrenzenden Grundstücksmauer des Gebäudes Neuhauser Straße 73. An dem Audi, dem Renault und der Grundstücksmauer entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro. Ohne sich um den gerade verursachten Unfall zu kümmern, fuhr der Mazda-Fahrer in Richtung Stadtmitte davon. Die Polizei Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Mazda-Fahrer.

