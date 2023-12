Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Polizeikommissariat Rinteln unter neuer Leitung: Kommissariatsleiterin Melanie Meinke offiziell in neues Amt eingeführt

Göttingen (ots)

Am 1. Oktober 2023 hat Melanie Meinke die Amtsgeschäfte als Leiterin des Polizeikommissariats Rinteln übernommen. Gut zwei Monate später, am 8. Dezember 2023, wurde die Erste Polizeihauptkommissarin nun auch offiziell in ihr neues Amt eingeführt.

Insgesamt folgten rund 50 Gäste der Einladung von Polizeipräsidentin Tanja Wulff-Bruhn in den Veranstaltungssaal des Hotels Stadt Kassel in Rinteln, um Melanie Meinke offiziell willkommen zu heißen und ihr gute Wünsche für ihr neues Amt mit auf den Weg zu geben.

"Ich freue mich sehr, Frau Meinke in ihrem neuen Amt begrüßen zu dürfen. Mit ihrer verantwortungsvollen und positiven Persönlichkeit und ihrem Talent, sich schnell und umfassend in neue Aufgabenbereiche einzuarbeiten, hat sie bewiesen, dass sie dieser Herausforderung gewachsen ist. Ich bin mir sicher, dass sie die Rintelner Dienststelle weiter auf Erfolgskurs halten, die gelungene Arbeit ihres Vorgängers nahtlos fortsetzen und hochmotiviert für die Sicherheit der Bevölkerung eintreten wird", betonte Tanja Wulff-Bruhn anlässlich der Amtseinführung.

"Am 01.10.2003 begann mein Weg bei der Polizei Niedersachsen. Ich habe seitdem diverse Tätigkeitsbereiche kennengelernt und konnte vielfältige Aufgaben - insbesondere innerhalb der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg - wahrnehmen. Ich freue mich sehr darüber, dass ich genau zwanzig Jahre später, zum 01. Oktober dieses Jahres, die Dienststellenleitung in Rinteln übernehmen durfte. In den zurückliegenden Wochen und Monaten konnte ich die Kolleginnen und Kollegen der Dienststelle, die neuen Aufgaben und bereits einige Netzwerkpartnerinnen und -partner kennenlernen. Ich werde die guten Kontakte weiter intensivieren, um die bedeutenden und umfangreichen polizeilichen Aufgabenbereiche mitzugestalten."

Vor 20 Jahren trat die Schaumburgerin in den Dienst der niedersächsischen Polizei. Nachdem sie zunächst unterschiedliche Verwendungen im Einsatz- und Streifendienst und im Ermittlungsdienst sowie im Stab der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg wahrnahm, war sie anschließend sechs Jahre lang für die Personalangelegenheiten der Inspektion verantwortlich. Danach leitete sie 15 Monate lang den Ermittlungsdienst des PK Bad Nenndorf. Bevor sie jüngst die Kommissariatsleitung in Rinteln übernahm, führte sie neun Monate als Leiterin Einsatz den gesamten Einsatzbereich der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg.

