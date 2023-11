Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Pressemitteilung der Polizeidirektion Göttingen anlässlich der Spendenübergabe aus der Sport- und Bewegungschallenge am 9. November 2023

Göttingen (ots)

Sportchallenge der Polizeidirektion Göttingen: Mitarbeitende spenden 1.900 Euro an gemeinnützige Göttinger Einrichtungen

Die Polizeidirektion Göttingen hat eine Spende in Höhe von 1.900 Euro an drei Göttinger Einrichtungen übergeben, die sich um schwerkranke Kinder und Jugendliche sowie deren Familien kümmern. Zusammengekommen ist das Geld bei der 1. Sport- und Bewegungschallenge der Behörde, an der sich mehr als 300 Mitarbeitende in über 30 Teams beteiligt haben. Begünstigt wurden die Elternhilfe für das krebskranke Kind Göttingen e.V. mit einer Spendensumme von 1.000 Euro, das Kinder- und Jugendhospiz Sternenlichter Göttingen gGmbH mit 550 Euro sowie die Häusliche Kinderkrankenpflege KIMBU Göttingen gGmbH mit 350 Euro. Übergeben wurden die Spenden von Tanja Wulff-Bruhn, Präsidentin der Polizeidirektion Göttingen, bei einem Treffen am Donnerstag (9. November) in den Räumlichkeiten der Behörde.

Die Challenge wurde in diesem Jahr zum ersten Mal ausgerichtet und fand in der Zeit vom 1. August bis zum 30. September statt. Organisiert wurde sie vom Bereich Gesundheitsmanagement der Polizeidirektion Göttingen. Ziel war es, allen Teilnehmenden einen nachhaltigen Anreiz zu geben, sich wieder mehr zu bewegen. Der Projektzeitraum wurde dabei bewusst über mehrere Wochen gewählt, um die Bewegung wieder in die tägliche Routine zu integrieren. Die einzelnen Leistungen wurden mittels der aktiven Bewegungszeit in Stunden und Minuten erfasst. Zusätzlich wurden die zurückgelegten Kilometer erfasst. Die Wertungsübersicht orientierte sich dabei ausschließlich an der aktiven Bewegungszeit und nicht an der absolvierten Strecke. Die Idee kam gut an: Am Ende nahmen 333 Mitarbeitende in 34 Teams teil.

Startgebühr als Spende

Zur Steigerung der Motivation wurden alle Teilnehmenden um eine Spende von mindestens 2 Euro als Startgebühr gebeten. Jedes Team hat bei der Anmeldung zudem eine gemeinnützige Organisation benannt, die im Nachgang der Aktion mit einer Spende bedacht werden soll. Der Spendentopf wurde nach Abschluss der Challenge an die Siegerteams ausgeschüttet: Das erstplatzierte Team erhielt 50 Prozent der Gesamtsumme, das zweitplatzierte Team 30 Prozent und das drittplatzierte Team 20 Prozent.

Bei der Übergabe der Spenden kamen die Organisatoren der Challenge sowie die Behördenleitung der Polizeidirektion Göttingen - Präsidentin Tanja Wulff-Bruhn und Vizepräsident Mathias Schröder - mit den Vertretenden der bedachten Organisationen ins Gespräch und ließen sich von deren Arbeit berichten. Sie waren sich einig: Die Spendengelder sind bei den bedachten Einrichtungen genau an der richtigen Adresse.

Schwerstkranke Kinder und deren Angehörige werden unterstützt und Einrichtungen gestärkt

Die Häusliche Krankenpflege Göttingen bedankte sich für die Zuwendung: "Die Spende wird für die Arbeit unserer neu eingestellten Sozialarbeiterin verwendet. Sie unterstützt die Familien unserer betreuten Patientinnen und Patienten bei sozialrechtlichen Fragen und Anträgen, damit sie die Hilfe erhalten, die sie benötigen und die ihnen zusteht."

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DRK-Schwesternschaft Georgia-Augusta, die für das Kinder- und Jugendhospiz "Sternenlichter" in Göttingen verantwortlich sind, dankten ebenfalls für die Spende, die nicht nur für die Inneneinrichtung des Hospizes verwendet würde, sondern auch für den späteren Regelbetrieb, da die Finanzierung nicht komplett über die Kranken- und Pflegekassen erfolge und es keine regulären Fördermöglichkeiten für Kinder- und Jugendhospize gäbe. "Nach Fertigstellung wird das Kinder- und Jugendhospiz, das im Göttinger Ortsteil Grone entsteht, die dritte stationäre Einrichtung für unheilbar erkrankte Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien in ganz Niedersachsen sein. Umso mehr freuen wir uns über die Spende, die diese wichtige Einrichtung ganz konkret unterstützt und den betroffenen Familien die so dringend benötigte Entlastung ermöglicht", so Maren Iben, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising."

Der Verein "Elternhilfe für das krebskranke Kind" wurde ebenfalls mit einer Spende der Polizeidirektion Göttingen bedacht. "Die Spende möchten wir für ein Herzensprojekt verwenden, um im nächsten Jahr den Kindern und Jugendlichen sowie deren Geschwistern eine Sommerfreizeit zur Erholung am Meer oder als Segeltour zu ermöglichen. Die gemeinsamen Erholungsurlaube sind so lebenswichtig für die Kinder und Teenager um wieder Kraft, Lebensmut und Zuversicht zu erlangen", so Heike Büchner, zweite Vorsitzende der Elternhilfe.

Gesundheit und Wohlbefinden im Blick

"Gerade wir in der Polizei sind besonders darauf bedacht, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesund bleiben, um die Herausforderungen im täglichen Dienst für die Bürgerinnen und Bürger bestmöglich zu meistern. Nur gesunde Kolleginnen und Kollegen erzielen die besten Ergebnisse", weiß Polizeipräsidentin Tanja Wulff-Bruhn. "Unser Gesundheitsbereich ist daher immer auf der Suche nach neuen Ideen und Angeboten, um die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden weiter zu fördern." Die Challenge habe dabei einen Nerv getroffen und viele Kolleginnen und Kollegen zur Teilnahme motiviert. "Sport treiben, sich bewegen und dabei Gutes tun - ich bin stolz auf alle Mitarbeitenden, die sich an dieser tollen Aktion beteiligt haben. Und vielleicht motiviert dieses bemerkenswerte Ergebnis im kommenden Jahr noch mehr Kolleginnen und Kollegen, sich an der Aktion zu beteiligen. Natürlich wird auch die Behördenleitung wieder teilnehmen.", so Tanja Wulff-Bruhn abschließend.

