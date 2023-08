Feuerwehr Lübeck

FW-HL: 125 Jahre Berufsfeuerwehr Lübeck

Große Feier mit Blaulichttag und Musikband MAX AND FRIENDS am 9. September 2023 an der MuK

Am Samstag, 9. September 2023, ab 10 Uhr wird an der Musik- und Kongresshalle (MuK) im Rahmen des Jubiläums "125 Jahre Berufsfeuerwehr" ein umfangreiches Programm rund um die Feuerwehr und weitere Blaulichtorganisationen angeboten. Über den gesamten Tag präsentiert die Berufsfeuerwehr der Hansestadt Lübeck mehrere Showübungen sowie eine umfangreiche Fahrzeugschau der Feuerwehr und des Rettungsdienstes.

"Auch das Löschboot der Berufsfeuerwehr, ein Seenotrettungskreuzer der DGzRS und ein Rettungshubschrauber des ADAC werden vor Ort zu bestaunen sein", berichtet Lars Walther, Leiter des Organisationsteams. Ebenfalls werden die Freiwillige Feuerwehr, das Technische Hilfswerk, das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter Unfallhilfe, der Malteser Hilfsdienst, der Arbeiter Samariter Bund, die Bundeswehr, die Landespolizei und die Firma Dräger Safety AG & Co. KGaA vertreten sein.

Neben der umfangreichen Präsentation von Einsatzgeräten, können Besucher:innen die Feuerwehreinsatztaucher sowie Taucher der DLRG in einem Tauchcontainer beobachten. "Wer nun selbst den Weg zur Feuerwehr Lübeck sucht, kann sich bei unserem Infostand über Einstiegswege zur Berufs- und/oder Freiwilligen Feuerwehr informieren", ergänzt Thomas Köstler, Leiter der Berufsfeuerwehr.

Selbstverständlich wird auch ein buntes Kinderprogramm für den potenziellen Blaulichtnachwuchs mit vielen Mitmach-Aktionen geboten. Besonderes Highlight ist dabei die "Feuertaufe" vom Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein. Dabei handelt es sich um ein aufblasbares Aktionsmodul, das kleinen und großen Feuerwehrfans viel Spaß bereiten wird.

Auch Musikfans kommen auf ihre Kosten. Die Lübecker Freibeutermukke sowie die bekannte Band MAX AND FRIENDS werden mit ihren Auftritten für begeisterte Gesichter sorgen. Auch für das leibliche Wohl der Gäste ist natürlich gesorgt.

Der Eintritt ist frei. Die Feuerwehr Lübeck freut sich auf zahlreiche Besucher:innen!

Aufgrund der begrenzten Parkmöglichkeiten wird die Anreise mit dem ÖPNV empfohlen.

Wann:

Samstag, 09.09.2023, von 10 bis 20 Uhr, Musik- und Kongresshalle (MuK), Willy-Brandt-Allee 10 in 23554 Lübeck.

Weitere Infos gibt es unter: www.luebeck.de/125jahrefeuerwehr.

Passend zu dem Blaulichttag wird am Abend im Strandsalon eine Blaulichtparty veranstaltet. Anlässlich des 125-jährigen Jubiläums der Lübecker Berufsfeuerwehr hat der Partyveranstalter Singlebeats zusammen mit Mirco Lorkowski (Abschluss-Feuerwerk der Travemünde Woche) ein großes Feuerwerk vorbereitet, das um 22.50 Uhr beginnt. Der Eintritt ist ab 18 Jahren.

Tickets für die Blaulichtparty können im Vorverkauf online auf www.single-beats.de oder an den drei Lübecker Vorverkaufsstellen erworben werden:

Lübecker Nachrichten, Dr.-Julius-Leber-Straße 9-11,

CITTI PARK Ticketcenter, Herrenholz 14,

JOY Fitness Lübeck, Schwartauer Landstraße 2.

Historischer Abriss über die Berufsfeuerwehr

Die Berufsfeuerwehr Lübeck wurde am 1. Juli 1898 per Senatsbeschluss gegründet. Die erste Wache befand sich im alten Spritzenhaus auf dem Schrangen. Bereits vier Jahre später wurde zur Entlastung der Hauptwache die Feuerwache 2 in der Hansestraße erbaut. Und auch die Hauptwache erhielt im Jahr 1906 einen Neubau in der Fleischhauer Straße 91.

Der Luftangriff auf Lübeck am 29. März 1942 in der Nacht zum Palmsonntag war der erste Angriff in Form eines Flächenbombardements eines deutschen Großstadtkerns durch das RAF Bomber Command im zweiten Weltkrieg. In Folge dessen wurde die Berufsfeuerwehr auf insgesamt 14 Wachen erweitert, weitere Bombardements blieben glücklicherweise aus. Im Juni 1945 wurde das Feuerlöschwesen auf friedensmäßigen Status zurückgeführt.

Im Jahr 1981 trat durch den Beschluss der Bürgerschaft der Lübecker Feuerwehrplan in Kraft. Es kam zur Planung von 4 neuen Wachen in verschiedenen Stadtteilen. Die Standorte wurden nach der Risikodichte, den kleinstmöglichen Anfahrtswegen zu den Einsatzgebieten, der zukünftigen Stadtentwicklung und den vorhandenen bebaubaren städtischen Grundstücken ausgewählt. Zwischen 1981 und 1985 wurden somit vier neue Feuerwachen in Betrieb genommen. Das modernste Bauwerk der Berufsfeuerwehr ist derzeit die neue Feuerwache 3 in der Travemünder Landstraße. Diese wurde 2018 in Betrieb genommen und ersetzte das vorige Gebäude in der Elbingstraße.

"In der 125-jährigen Geschichte der Berufsfeuerwehr Lübeck ist viel passiert. Die Entwicklung der Stadt sowie die stetig wachsenden Einsatzzahlen von Feuerwehr und Rettungsdienst lassen keinen Entwicklungsstillstand zu", so Thomas Köstler, heutiger Leiter der Berufsfeuerwehr. "Daher freue ich mich umso mehr, dass die Lübecker Bürgerschaft in diesem Jahr der Schaffung von weiteren notwendigen Stellen sowie der Planung einer neuen Hauptfeuer- und Rettungswache inklusive einer kooperativen Leitstelle am Standort der jetzigen Feuerwache 2 zugestimmt hat. Auch dies ist ein Meilenstein, der in die Geschichte der Berufsfeuerwehr Lübeck eingeht und dafür da ist, Menschen in einer Notlage schnelle und professionelle Hilfe zukommen zu lassen", so Köstler weiter.

