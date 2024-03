POL-UN: Werne - Brand in Kleingartenanlage

Unna (ots) - In die veröffentlichte Meldung von Donnerstag, 21.03.2024, 10.05 Uhr hat sich ein Fehler geschlichen. Der Einbruch in die Erdgeschosswohnung in der Herderstraße in Unna ereignete sich am Mittwoch, NICHT zwischen Mittwoch und Donnerstag. Redaktionelle Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Unna Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Nadine Richter Telefon: 02303-921 1152 E-Mail: nadine.richter@polizei.nrw.de https://unna.polizei.nrw Außerhalb der ...

