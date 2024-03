POL-UN: Kreis Unna - 370 Verkehrsverstöße bei kreisweiten Schwerpunkteinsatz

Bergkamen (ots) - Am Dienstag, 19.03.2024, gegen 18.05 Uhr, beabsichtigte ein 51-jähriger Bergkamener rückwärts in seiner Hauseinfahrt einzuparken und übersah dabei ein 2-jähriges Kind, welches sich zuvor von der Mutter losgerissen hatte und in die Einfahrt des Bergkameners rannte. Das Kind wurde tödlich verletzt. Der PKW wurde sichergestellt. Notfallseelsorge und Opferbetreuer der Polizei wurden eingesetzt. ...

mehr